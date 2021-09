Margaret Bourke - White, primadonna dello scatto (Di martedì 21 settembre 2021) Fu la prima ad essere ammessa in Unione Sovietica e l'unica, quando era già scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, a ritrarre Stalin in esclusiva per Life. E' sua la foto di copertina del primo numero ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 21 settembre 2021) Fu la prima ad essere ammessa in Unione Sovietica e l'unica, quando era già scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, a ritrarre Stalin in esclusiva per Life. E' sua la foto di copertina del primo numero ...

Mostre / Essere umane, le grandi fotografe raccontano il mondo Saranno esposte opere di Berenice Abbott, Claudia Andujar, Diane Arbus, Eve Arnold, Letizia Battaglia, Margaret Bourke - White, Silvia Camporesi, Cao Fei, Lisetta Carmi, Carla Cerati, Cristina De ...

Margaret Bourke-White – Prima donna Pioniera dell’informazione e dell’immagine, Margaret Bourke-White ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria e ai progetti corporate, fino ai ...

