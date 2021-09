Disabilità gravissima, garantito contributo a intero elenco (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale conferma l’erogazione del contributo per le persone con Disabilità gravissima all’intero elenco. L’Amministrazione aveva in prima battuta provveduto ad erogare il contributo agli oltre 2.000 cittadini in condizione di Disabilità gravissima in continuità assistenziale presenti in elenco. Ora, grazie alle nuove risorse destinate dall’Amministrazione si riuscirà a garantire il contributo anche ai circa 700 cittadini con Disabilità gravissima che sono nuovi utenti, ovvero che hanno fatto la domanda di accesso al beneficio della Disabilità gravissima la prima volta nel 2020 per avere il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale conferma l’erogazione delper le persone conall’. L’Amministrazione aveva in prima battuta provveduto ad erogare ilagli oltre 2.000 cittadini in condizione diin continuità assistenziale presenti in. Ora, grazie alle nuove risorse destinate dall’Amministrazione si riuscirà a garantire ilanche ai circa 700 cittadini conche sono nuovi utenti, ovvero che hanno fatto la domanda di accesso al beneficio dellala prima volta nel 2020 per avere il ...

