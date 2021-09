Aspetti psicologici, emotivi e motivazionali nei bambini e ragazzi con DSA (Di martedì 21 settembre 2021) Quando si affronta l’argomento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento scolastico spesso ci si sofferma principalmente sulle ricadute che esso provoca negli apprendimenti scolastici e sulle modalità più idonee per farvi fronte. È bene cogliere l’occasione per ribadire che le cause del DSA non sono di natura emotiva ma neuropsicologica (fragilità in alcuni dei prerequisiti necessari all’apprendimento), tuttavia spesso le difficoltà di apprendimento causano anche ricadute psicologiche, emotive, motivazionali e queste possono contribuire a minare la serenità e il benessere degli studenti. Infatti, spesso gli studenti con DSA si trovano a sperimentare fin dai primi anni della loro esperienza scolastica un forte senso di disagio legato agli insuccessi, alla paura di sbagliare, alla sensazione di non essere all’altezza delle richieste e, spesso, incompresi da insegnanti e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Quando si affronta l’argomento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento scolastico spesso ci si sofferma principalmente sulle ricadute che esso provoca negli apprendimenti scolastici e sulle modalità più idonee per farvi fronte. È bene cogliere l’occasione per ribadire che le cause del DSA non sono di natura emotiva ma neuropsicologica (fragilità in alcuni dei prerequisiti necessari all’apprendimento), tuttavia spesso le difficoltà di apprendimento causano anche ricadute psicologiche, emotive,e queste possono contribuire a minare la serenità e il benessere degli studenti. Infatti, spesso gli studenti con DSA si trovano a sperimentare fin dai primi anni della loro esperienza scolastica un forte senso di disagio legato agli insuccessi, alla paura di sbagliare, alla sensazione di non essere all’altezza delle richieste e, spesso, incompresi da insegnanti e ...

