The Lightbringer: un gioco per rivivere le atmosfere degli Zelda d'annata (Di lunedì 20 settembre 2021) The Lightbringer è un poetico gioco a piattaforme d'avventura/puzzle, con alcuni elementi di combattimento, ambientato in un magnifico mondo minacciato dalle tenebre: per certi versi, ricorda alcuni The Legend of Zelda d'annata, a partire dalla grafica per arrivare alla "poesia" della narrazione. Le gesta del giocatore, difatti, saranno accompagnate e narrate dalla voce della sorella del protagonista, che prima di lui si è imbarcata nella stessa avventura, fallendo e divenendo uno spirito guida. Il mondo è assediato da un nemico maligno che ha preso di mira gli antichi monoliti che garantivano energia e luce a queste terre. In quanto prescelto, il giocatore ha il potere di catturare l'energia luminosa nell'aria, con la quale purificare i monoliti per recuperare la loro luce. Ogni livello funziona come un piccolo mondo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 20 settembre 2021) Theè un poeticoa piattaforme d'avventura/puzzle, con alcuni elementi di combattimento, ambientato in un magnifico mondo minacciato dalle tenebre: per certi versi, ricorda alcuni The Legend ofd', a partire dalla grafica per arrivare alla "poesia" della narrazione. Le gesta del giocatore, difatti, saranno accompagnate e narrate dalla voce della sorella del protagonista, che prima di lui si è imbarcata nella stessa avventura, fallendo e divenendo uno spirito guida. Il mondo è assediato da un nemico maligno che ha preso di mira gli antichi monoliti che garantivano energia e luce a queste terre. In quanto prescelto, il giocatore ha il potere di catturare l'energia luminosa nell'aria, con la quale purificare i monoliti per recuperare la loro luce. Ogni livello funziona come un piccolo mondo ...

Advertising

Tech_Gaming_it : The Lightbringer sarà disponibile dal 7 Ottobre su PC e Switch - gamescore_it : The Lightbringer, il gioco platform ha una data di uscita su PC e Nintendo Switch! - - GamesPaladinsIT : The Lightbringer - Svelati data di uscita, nuovo trailer e la demo per Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : The Lightbringer The Lightbringer - prova Questa volta è il turno di uno dei partecipanti al Guerrilla Collective Showcase: The Lightbringer . Si tratta del nuovo platform di Rock Square Thunder, pubblicato da Zordix (publisher di Ponpu e ...

Guerrilla Collective 2021: tutti gli annunci della prima giornata The Lightbringer The Lightbringer è un poetico gioco a piattaforme d'avventura/puzzle, con alcuni elementi di combattimento, ambientato in un magnifico mondo minacciato dalle tenebre. Guidato dallo ...

The Lightbringer: l'avventura Zelda-like arriva su PC e Nintendo Switch Everyeye Videogiochi The Lightbringer: l'avventura Zelda-like arriva su PC e Nintendo Switch Zordix e Rock Square Thunder annunciano la data d'uscita di The Lightbringer su PC e Nintendo Switch mostrando un video pieno di scene di gameplay ...

Godfall Fire & Darkness Recensione, le braci ardono ancora La recensione del primo DLC di Godfall, Fire & Darkness, che non innova il gioco vanilla in niente. Ciononostante, resta un contenuto valido!

Questa volta è il turno di uno dei partecipanti al Guerrilla Collective Showcase:. Si tratta del nuovo platform di Rock Square Thunder, pubblicato da Zordix (publisher di Ponpu e ...è un poetico gioco a piattaforme d'avventura/puzzle, con alcuni elementi di combattimento, ambientato in un magnifico mondo minacciato dalle tenebre. Guidato dallo ...Zordix e Rock Square Thunder annunciano la data d'uscita di The Lightbringer su PC e Nintendo Switch mostrando un video pieno di scene di gameplay ...La recensione del primo DLC di Godfall, Fire & Darkness, che non innova il gioco vanilla in niente. Ciononostante, resta un contenuto valido!