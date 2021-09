Bebe Vio: ”Se sembra impossibile allora si può fare” (Di lunedì 20 settembre 2021) Life&People.it Sulla scia delle emozioni che ci ha fatto vivere a Tokyo e dopo il successo della recente visita a Strasburgo, la campionessa Bebe Vio, insieme all’Associazione fondata dai genitori art4sport, lancia WEmbrace Sport: un grande evento sportivo benefico che si svolgerà lunedì 25 ottobre a partire dalle ore 19.00 presso l’Allianz Cloud di Milano. Una serata di grande sport in cui campioni delle Nazionali Olimpiche e Paralimpiche saranno impegnati insieme, in una sfida sportiva inedita. Subito dopo, il 26 ottobre verrà inaugurata la Bebe Vio Academy con la prima Game Time session: il primo importante momento esperienziale in cui i ragazzi si sperimenteranno, divertendosi, nei vari sport; partecipando anche a workshop dedicati e incontri con grandi campioni olimpici e paralimpici di ritorno da Tokyo 2020. Bebe Vio: la ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 20 settembre 2021) Life&People.it Sulla scia delle emozioni che ci ha fatto vivere a Tokyo e dopo il successo della recente visita a Strasburgo, la campionessaVio, insieme all’Associazione fondata dai genitori art4sport, lancia WEmbrace Sport: un grande evento sportivo benefico che si svolgerà lunedì 25 ottobre a partire dalle ore 19.00 presso l’Allianz Cloud di Milano. Una serata di grande sport in cui campioni delle Nazionali Olimpiche e Paralimpiche saranno impegnati insieme, in una sfida sportiva inedita. Subito dopo, il 26 ottobre verrà inaugurata laVio Academy con la prima Game Time session: il primo importante momento esperienziale in cui i ragazzi si sperimenteranno, divertendosi, nei vari sport; partecipando anche a workshop dedicati e incontri con grandi campioni olimpici e paralimpici di ritorno da Tokyo 2020.Vio: la ...

