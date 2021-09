Spagna | eruzione vulcano a La Palma nelle Canarie

(Di domenica 19 settembre 2021) Erunzione delCumbre Vieja sull’isola La, alle. Lo riporta l’emittente tv spagnola Tve diffondendo immagini dell’. Numerose le persone evacuate dalle autorità locali per precauzione questa mattina. All’inizio del fine settimana sono state registrate diverse scosse terremoto in tutta l’isola. Finora non sono stati segnalati danni o feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : #Spagna, eruzione vulcano a #LaPalma nelle Canarie. - Open_gol : La lava è stata preceduta da uno sciame sismico in cui si sono raggiunte scosse di 3,8 gradi - sulsitodisimone : RT @DanieleDann1: ?? Isole #Canarie, aggiornamento: fiume di fuoco dal #vulcano Cumbre Vieja de La Palma. Le autorità spagnole hanno avviato… - nunziarusso4 : RT @Adnkronos: #Spagna, eruzione vulcano a #LaPalma nelle Canarie. - fseviareggio : RT @Adnkronos: #Spagna, eruzione vulcano a #LaPalma nelle Canarie. -

... ha cominciato ad eruttare questo pomeriggio, mezzo secolo dopo l'ultimaregistrata sull'isola nell'oceano Atlantico che fa parte dei territori d'oltremare della. L'era stata ...L'Istituto di vulcanologia delle Isole Canarie ha riportato l'sulla Cumbre Vieja, che ha eruttato l'ultima volta nel 1971. L'esplosione è avvenuta in una zona conosciuta come Cabeza de Vaca sul versante occidentale della dorsale vulcanica. Una colata di ...L'Istituto di vulcanologia delle Isole Canarie ha riportato l'eruzione sulla Cumbre Vieja, che ha eruttato l'ultima volta nel 1971. L'esplosione è avvenuta in una zona conosciuta come Cabeza de Vaca s ...Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie (Spagna), ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. Lo riportano i media locali. L'eruzione è stata preceduta da un piccolo terrem ...