Matteo Ranieri ex fidanzato di Sophie Codegoni: “Insultare me non renderà meglio te” (Di domenica 19 settembre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne e Matteo Ranieri avevano chiuso i rapporti in maniera piuttosto brusca. “Mi ha lasciata lui, non gli piacevo caratterialmente ed esteticamente”, aveva spiegato Sophie alle pagine di Chi. La concorrente del GFVip non aveva rinunciato a definire il suo ex fidanzato “una brutta persona”, ben diversa da come era sembrata nel programma di Maria De Filippi. Lui, rimasto finora in silenzio, lancia una provocazione che sembra lasciare ben poco spazio a dubbi. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 19 settembre 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne eavevano chiuso i rapporti in maniera piuttosto brusca. “Mi ha lasciata lui, non gli piacevo caratterialmente ed esteticamente”, aveva spiegatoalle pagine di Chi. La concorrente del GFVip non aveva rinunciato a definire il suo ex“una brutta persona”, ben diversa da come era sembrata nel programma di Maria De Filippi. Lui, rimasto finora in silenzio, lancia una provocazione che sembra lasciare ben poco spazio a dubbi. L'articolo proviene da City Roma News.

