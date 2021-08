L’articolo che i social sintetizzeranno in «Soncini è no vax» o no green | no pass | no law e no order

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 agosto 2021) Dunque io stasera vado al ristorante. In interni, quelli in cui serve la certificazione verde: questa seconda estate pandemica è quella in cui ho scoperto che la mancanza di sensatezza dell’umanità è tale che i certificati si dolgono che i posti migliori siano per i non certificati, essendo essi certificati convinti che i posti migliori siano quelli all’aperto, senz’aria condizionata e con molte zanzare. Questa gente che neanche sa scegliere un tavolo al ristorante, questa gente vota, ma non divaghiamo. Stasera ceno in un interno a pagamento. Elenco non esaustivo di persone dalle quali potrei infettarmi – benché vaccinata, giacché siamo in una pandemia per la quale è stato trovato un ...