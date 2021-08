Sicilia invasa dai migranti | Musumeci chiede a Draghi la dichiarazione di stato d’emergenza

(Di domenica 8 agosto 2021) Proprio nell'anniversario del primo sbarco di massa in Italia, il governatoreno Nellorichiama l'attenzione sulla situazione tragica dellaladellod'emergenza aL'articolo proviene da Firenze Post.

...altissime temperature estive è improponibile impegnare il personale nelle trasferte dalla...della Polizia di Frontiera e della Polfer e a Ventimiglia proprio alla stazione ferroviariada ...Le fiamme divampano e distruggono anche lae la Sardegna . Il presidente della regione ... L'intera isola siciliana è statada centinaia di roghi nei boschi, nelle campagne e in aree ...Proprio nell'anniversario del primo sbarco di massa in Italia, il governatore siciliano Nello Musumeci richiama l'attenzione sulla situazione tragica della Sicilia e chiede la dichiarazione dello stat ...La variante Delta ha già dimostrato una volatilità, una imprevidibilità, che rende complicato ogni pronostico. In Olanda c'era stato un picco senza precedenti, improvviso, ...