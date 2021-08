Tokyo 2020, cerimonia di premiazione staffetta 4×100: data, orario e diretta tv (Di sabato 7 agosto 2021) Allo Stadio Olimpico di Tokyo risuonerà ancora una volta l’inno nazionale italiano. Dopo l’indimenticabile lunedì 2 agosto, quando Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi furono premiati per le rispettive medaglie d’oro, l’Italia sarà ancora una volta protagonista. La staffetta 4×100 maschile ha infatti conquistato la medaglia d’oro e salirà sul gradino più alto del podio. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu i protagonisti, con quest’ultimo che ha avvertito: “Con l’inno di Mameli finirò tutto le lacrime“. L’appuntamento è all’incirca verso le 12.00 italiane di sabato 7 agosto, sarà possibile seguire l’evento in ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Allo Stadio Olimpico dirisuonerà ancora una volta l’inno nazionale italiano. Dopo l’indimenticabile lunedì 2 agosto, quando Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi furono premiati per le rispettive medaglie d’oro, l’Italia sarà ancora una volta protagonista. Lamaschile ha infatti conquistato la medaglia d’oro e salirà sul gradino più alto del podio. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu i protagonisti, con quest’ultimo che ha avvertito: “Con l’inno di Mameli finirò tutto le lacrime“. L’appuntamento è all’incirca verso le 12.00 italiane di sabato 7 agosto, sarà possibile seguire l’evento in ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - zazoomblog : Tokyo 2020 Brasile cede il passo in volley e beach: a podio solo Natalia e compagne - #Tokyo #Brasile #passo… - VoceGiallorossa : ???????Tokyo 2020 - Ginnastica artistica all-around, storico 6° posto per Milena Baldassarri #ASRoma… -