Interrogazione sul parà morto | “Perché a Tobini solo la medaglia d’argento?”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 7 agosto 2021)al caporalmaggiore David, ucciso dieci anni fa in Afghanistan, è stata conferitalaal valor militare “anziché quella d’oro?”. “Quali sono i motivi per cui, durante gli anni in cui la madre dilamentava le incongruenze riscontrate nel fascicolo, non sono state svolte attività ispettive?”. E ancora: “A seguito di quanto evidenziato dal giudice per le indagini preliminari”, il Ministero della Difesa “non ritenga avviare le opportune attività amministrative o ispettive nei confronti del caporal maggiore Luigi Russo relativamente alle incongruenze ...