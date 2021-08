Così Salvini ora pensa di chiedere una proroga di Quota 100 (Di sabato 7 agosto 2021) Oltre che contabile, l’azzardo è politico. Perché insomma, “se noi proponiamo di difendere la nostra riforma delle pensioni, o comunque di modificarla il meno possibile, poi toccherà agli altri, alla sinistra, dover farsi carico di chiedere un ritorno alla legge Fornero”. Coi suoi collaboratori, Matteo Salvini la mette giù Così, e cioè un po’ grossolanamente. E però ai vertici della Lega l’idea inizia a circolare davvero: “Perché non chiediamo un anno o due di proroga di Quota 100?”. I conti, è toccato a Claudio Durigon provare a farli. E il sottosegretario all’Economia, nel tentativo di rendere ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Oltre che contabile, l’azzardo è politico. Perché insomma, “se noi proponiamo di difendere la nostra riforma delle pensioni, o comunque di modificarla il meno possibile, poi toccherà agli altri, alla sinistra, dover farsi carico diun ritorno alla legge Fornero”. Coi suoi collaboratori, Matteola mette giù, e cioè un po’ grossolanamente. E però ai vertici della Lega l’idea inizia a circolare davvero: “Perché non chiediamo un anno o due didi100?”. I conti, è toccato a Claudio Durigon provare a farli. E il sottosegretario all’Economia, nel tentativo di rendere ...

I messaggi di Durigon ai suoi: meno Falcone, più Mussolini Uomini vicini a candidati della lista Noi con Salvini (così si chiamava la Lega nel sud Italia ndr ) avrebbero comprato dei voti nei quartieri controllati dalla criminalità organizzata per vincere le ...

