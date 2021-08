Raffaella Carrà, le sue ceneri a Porto Santo Stefano. Il sindaco le conferisce la cittadinanza onoraria e le intitola i nuovi giardini (Di venerdì 6 agosto 2021) Un applauso, lungo più di tre minuti, velato di commozione, ha salutato Raffaella Carrà al termine della santa messa nel trigesimo della scomparsa celebrata a due passi dal suo adorato specchio di mare, nell’ultimo viaggio nei luoghi a lei più cari, com’era suo desiderio. Giovedì 5 agosto, nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano (in provincia di Grosseto), si sono radunate circa 200 persone e altrettante sono rimaste fuori, in piedi, tra la strada e la piazza, a causa delle norme anti Covid, per ricordare la diva della televisione italiana. E non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Un applauso, lungo più di tre minuti, velato di commozione, ha salutatoal termine della santa messa nel trigesimo della scomparsa celebrata a due passi dal suo adorato specchio di mare, nell’ultimo viaggio nei luoghi a lei più cari, com’era suo desiderio. Giovedì 5 agosto, nella chiesa diProtomartire a(in provincia di Grosseto), si sono radunate circa 200 persone e altrettante sono rimaste fuori, in piedi, tra la strada e la piazza, a causa delle norme anti Covid, per ricordare la diva della televisione italiana. E non è ...

