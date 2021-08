Inter | Eriksen torna in Danimarca | situazione costantemente monitorata

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo il saluto alla squadra ad Appiano Gentile, Christianè rientrato in. Il giocatore èmonitorato La visita ad Appiano Gentile di Christian, con tanto di messaggio che dimostra la sua voglia dire in campo, ha messo allegria all’nel corso di questa settimana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è già rientrato indove proseguirà il suo percorso di recupero. L’resterà in contatto costante con i medici di, seguendo settimanalmente la ...

... Martin Schoots , ha chiarito che i tempi del rientro del fantasista non sono quelli circolati: "Non ho mai sentitodire di voler tornare tra quattro o cinque mesi. L'è contenta di ...L'agente del centrocampista dell'Christian, Martin Schoots, ai microfoni di TV2Sport ha smentito le recenti ipotesi sul ritorno di: 'Non ho mai sentitodire di voler tornare tra quattro o cinque mesi'. '...Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha fatto chiarezza sulla situazione relativa al centrocampista danese dell'Inter.