Il saluto di Max Biaggi a Valentino Rossi che spiazza i suoi fan | «Non abbiamo mai finto di essere amici…»

(Di venerdì 6 agosto 2021) Maxsaluta. Ieri il Dottore ha annunciato che spegnerà la moto a fine 2021 e il rivale gli dedica unsulla sua pagina Facebook: «ed ioanimato una delle rivalità più belle del motociclismo, senza mai fingere diamici. Semplicemente eravamo due acerrimi rivali, che lottavano per raggiungere lo stesso obiettivo. Credo per questo che fosse naturalmente impossibileamici». E ancora: «Voglio augurare una Buona Vita ad un mio Grande Avversario con il pensiero che magari un giorno potremo trovarci ...

Biaggi saluta Valentino Rossi. Ieri il Dottore ha annunciato che spegnerà la moto a fine 2021 e il rivale gli dedica un saluto sulla sua pagina Facebook: "Valentino ed io abbiamo animato una delle rivalità più belle del motociclismo, senza mai fingere di essere amici. Semplicemente eravamo due acerrimi rivali, che lottavano per raggiungere lo stesso obiettivo. Credo per questo che fosse naturalmente impossibile essere amici". E ancora: "Voglio augurare una Buona Vita ad un mio Grande Avversario con il pensiero che magari un giorno potremo trovarci..."