Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2021/22: ecco dove non ci saranno immissioni in ruolo (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le Classi di concorso in esubero dopo i movimenti 2021/22 (trasferimenti e passaggio di cattedra/ruolo) dei docenti di ruolo. In tali Classi di concorso - a livello provinciale - non ci saranno immissioni in ruolo. Chi appartiene a queste Classi di concorso, anche se non è perdente posto, può richiedere l'utilizzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando lediini movimenti/22 (trasferimenti e passaggio di cattedra/) dei docenti di. In talidi- a livello provinciale - non ciin. Chi appartiene a questedi, anche se non è perdente posto, può richiedere l'utilizzazione. L'articolo .

L'ennesima disparità per i docenti vincolati. Lettera ... su posto comune e di sostegno, pur essendo presenti in GPS o negli elenchi aggiuntivi per altre classi di concorso o tipologie di posto. Ad impedirlo è la procedura stessa della stabilizzazione ...

Assunzioni da GPS e supplenze: requisiti, domanda dal 10 agosto, preferenze [LO SPECIALE] ... comuni, distretti, posti, classi di concorso e tipologie di cattedra per le quali si concorre. Inoltre è possibile richiedere anche spezzoni orario ed eventualmente chiedere il completamento ...

