Call of Duty: Warzone invaso dai cheater costringe gli streamer a passare ad Apex Legends (Di giovedì 5 agosto 2021) Call of Duty: Warzone ha un disperato bisogno di essere "ripulito" dai cheater, ma il suo attuale sistema anti-cheat non sembra sia efficace. Il popolare gioco battle royale è stato afflitto dai cheater sin dalla sua uscita e per quanto riguarda i giocatori, Warzone potrebbe anche non avere un sistema anti-cheat visto che i giocatori scorretti praticamente vanno e vengono a loro piacimento senza gravi ripercussioni. Con la quarta stagione che si avvicina alla fine, diversi streamer popolari hanno iniziato a radunarsi contro Warzone (via Vice) e, più ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021)ofha un disperato bisogno di essere "ripulito" dai, ma il suo attuale sistema anti-cheat non sembra sia efficace. Il popolare gioco battle royale è stato afflitto daisin dalla sua uscita e per quanto riguarda i giocatori,potrebbe anche non avere un sistema anti-cheat visto che i giocatori scorretti praticamente vanno e vengono a loro piacimento senza gravi ripercussioni. Con la quarta stagione che si avvicina alla fine, diversipopolari hanno iniziato a radunarsi contro(via Vice) e, più ...

Advertising

olvidalodeverda : no les pasa que: ??????????????????????????????????????????????????????????call of duty?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ...a mi si - infoitscienza : Call of Duty Warzone, la versione PS5 è vicina? Spunta un nuovo leak - RobRe62 : RT @wireditalia: Una causa depositata a Los Angeles contro Activision Blizzard. la casa di Call of Duty e World of Warcraft, dice che la so… - cheaterbag : RT wireditalia 'Una causa depositata a Los Angeles contro Activision Blizzard. la casa di Call of Duty e World of W… - squopellediluna : RT @wireditalia: Una causa depositata a Los Angeles contro Activision Blizzard. la casa di Call of Duty e World of Warcraft, dice che la so… -