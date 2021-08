"Non è scienza esatta che i 100 li vinca un americano" (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Lo voglio ribadire una volta per tutte: non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forza americano o inglese. Basta con certe storie”. Il ct dell’atletica azzurra Antonio La Torre, che ha appena ufficializzato la composizione della staffetta 4X100, replica a quanto scritto su Jacobs da alcuni giornali di matrice anglosassone. “Vi ricordo che ai Mondiali di Parigi 2003 vinse Collins, uno che veniva da quattro sassi in mezzo all’oceano, St. Kitts and Nevis - aggiunge -. Agli americani potrei citare Coleman (squalificato per doping ndr), ma le risse da bar non mi piacciono”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Lo voglio ribadire una volta per tutte: non sta scritto da nessuna parte che il vincitore dei 100 metri delle Olimpiadi debba essere per forzao inglese. Basta con certe storie”. Il ct dell’atletica azzurra Antonio La Torre, che ha appena ufficializzato la composizione della staffetta 4X100, replica a quanto scritto su Jacobs da alcuni giornali di matrice anglosassone. “Vi ricordo che ai Mondiali di Parigi 2003 vinse Collins, uno che veniva da quattro sassi in mezzo all’oceano, St. Kitts and Nevis - aggiunge -. Agli americani potrei citare Coleman (squalificato per doping ndr), ma le risse da bar non mi piacciono”.

Advertising

scottecs : Il segreto della matematica è che la scienza non esiste - stanzaselvaggia : Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo d… - berlusconi : Cattiva informazione, pseudo-scienza, babele di messaggi veicolati dai social, strumentalizzazione politica hanno c… - HuffPostItalia : 'Non è scienza esatta che i 100 li vinca un americano' - TurcoWeverton : È davvero intricata la questione. Ogni commento non rende l'idea tanto è complessa e intricata. Se hanno deciso di… -