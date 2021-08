Microsoft: in ufficio solo col vaccino (negli USA) | Punto Informatico (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alla scrivania, solo con il vaccino: Microsoft, come Google, consentirà il rientro in ufficio solo ai dipendenti che dimostreranno di averlo ricevuto. Microsoft: in ufficio solo col vaccino (negli USA) Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Microsoft: in ufficio solo col vaccino (negli USA) Punto Informatico ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 4 agosto 2021) Alla scrivania,con il, come Google, consentirà il rientro inai dipendenti che dimostreranno di averlo ricevuto.: incolUSA). Read MoreL'articolo: incolUSA)...

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft ufficio Microsoft: rientro in ufficio solo col vaccino (negli USA) Anche il gruppo di Redmond si allinea alla posizione già assunta tra gli altri da Google : a partire da settembre, il rientro in ufficio da parte di Microsoft avverrà solo per coloro che dimostreranno di essersi sottoposti al vaccino . La completa riapertura non avverrà comunque prima del 4 ottobre. Le nuove disposizioni sono ...

Covid, Microsoft: negli Usa obbligo di vaccino per il rientro in ufficio (Teleborsa) – Microsoft ha reso noto che chiederà ai dipendenti di essere vaccinati contro il coronavirus, a partire da settembre, per poter rientrare negli uffici statunitensi. La società ...

