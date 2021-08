Gigi D’Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta: la sua attuale compagna Denise Esposito è incinta. A svelare la novità è il settimanale “Chi”. L’artista aveva fatto di tutto per tenere in segreto e lontano dagli occhi indiscreti la sua nuova storia d’amore, ma ora arriva la conferma: Gigi D’Alessio e Denise sono ormai una coppia di fatto. La 26enne, finita nell’occhio del mirino dei paparazzi e spesso contestata sui social per la differenza d’età col cantante napoletano, darà vita al suo primo bambino, frutto del loro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 4 agosto 2021)diventeràper la: la sua attuale compagnaEsposito è. A svelare la novità è il settimanale “Chi”. L’artista aveva fatto di tutto per tenere in segreto e lontano dagli occhi indiscreti la sua nuova storia d’amore, ma ora arriva la conferma:sono ormai una coppia di fatto. La 26enne, finita nell’occhio del mirino dei paparazzi e spesso contestata sui social per la differenza d’età col cantante napoletano, darà vita al suo primo bambino, frutto del loro ...

MelinaMrcry : PENSAVO CHE IN TENDENZA CI FOSSE 'GIGI' PER GIGI HADID E INVECE ERA PER GIGI D'ALESSIO NON RESPIRO - chiccapag : Mi ha fatto emozionare pure con Gigi D’Alessio #carrambachesorpresa - SPYit_official : Gigi D’Alessio papà per la quinta volta (un altro maschietto) mentre Anna Tatangelo esce allo scoperto con il nuovo… - Methamorphose30 : RT @maiunajoy: Se vedessi Gigi D'Alessio entrare a casa mia dalla finestra chiamerei la Polizia - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gigi D'Alessio - 'O core e na femmena (feat. Anna Tatangelo) -