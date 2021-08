Eurozona in crescita al tasso più rapido da giugno 2006 (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – L’attività economica dell’Eurozona è aumentata al tasso più veloce in poco più di 15 anni durante il mese di luglio, con una forte crescita della produzione manifatturiera accompagnata da un’espansione accelerata dell’attività dei servizi. Lo rileva Markit secondo cui una volta conteggiati i fattori stagionali, l’Indice IHS PMI della Produzione Composita dell’Eurozona è salito a 60,2 punti, leggermente al di sotto della stima “flash” preliminare di 60,6, ma ancora superiore al record su 15 anni di giugno di 59,5. Questo è stato il quinto mese consecutivo in cui la produzione del settore ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – L’attività economica dell’è aumentata alpiù veloce in poco più di 15 anni durante il mese di luglio, con una fortedella produzione manifatturiera accompagnata da un’espansione accelerata dell’attività dei servizi. Lo rileva Markit secondo cui una volta conteggiati i fattori stagionali, l’Indice IHS PMI della Produzione Composita dell’è salito a 60,2 punti, leggermente al di sotto della stima “flash” preliminare di 60,6, ma ancora superiore al record su 15 anni didi 59,5. Questo è stato il quinto mese consecutivo in cui la produzione del settore ...

