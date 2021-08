Droga spedita via corriere espresso e pagata in bitcoin, il business valeva 24mila euro alla settimana (Di mercoledì 4 agosto 2021) Arrestato anche il "mittente" del pacco di Droga pagato in bitcoin. E' il seguito dell'attività di indagine della scorsa settimana da parte dagli agenti del Posto di Polizia di Cesenatico, al comando ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 4 agosto 2021) Arrestato anche il "mittente" del pacco dipagato in. E' il seguito dell'attività di indagine della scorsada parte dagli agenti del Posto di Polizia di Cesenatico, al comando ...

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Droga a domicilio spedita per posta e nascosta tra i giocattoli: 28enne in manette - vco24news : Droga a domicilio spedita per posta e nascosta tra i giocattoli: 28enne in manette -