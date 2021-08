M5S, via libera al nuovo Statuto. Conte: “E’ una ripartenza” (Di martedì 3 agosto 2021) La base del M5S dice sì al nuovo Statuto. “Gli iscritti al voto erano 113mila 894, hanno votato 60 mila 940” annuncia il reggente del Movimento Cinque Stelle Vito Crimi durante una diretta Facebook. “Quindi il quorum, pari alla metà degli aventi diritto al voto, è stato ampiamente superato i sì al nuovo Statuto sono stati 53 mila 238, pari all’87,36%. 7 mila 702 invece i no”. “Questo è un risultato straordinario” che dimostra come lo “Statuto non sia un mero strumento, ma una vera e propria rivoluzione in termini di identità di un Movimento che punta al 2050”. “Contestualmente – aggiunge – ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) La base del M5S dice sì al. “Gli iscritti al voto erano 113mila 894, hanno votato 60 mila 940” annuncia il reggente del Movimento Cinque Stelle Vito Crimi durante una diretta Facebook. “Quindi il quorum, pari alla metà degli aventi diritto al voto, è stato ampiamente superato i sì alsono stati 53 mila 238, pari all’87,36%. 7 mila 702 invece i no”. “Questo è un risultato straordinario” che dimostra come lo “non sia un mero strumento, ma una vera e propria rivoluzione in termini di identità di un Movimento che punta al 2050”. “stualmente – aggiunge – ...

