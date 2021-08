LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: settima posizione per un’ottima Francesca Genzo! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04:42 Tra pochi istanti toccherà alla finale B del C2 1000m maschili: ROC, Kazakistan, Repubblica Ceca, Ucraina, Ungheria e Sao Tomé e Principe in acqua. 04:39 Solo applausi per Francesca Genzo, che conclude la gara in settima posizione, mai nessuna azzurra nella storia era mai arrivata in una finale olimpica del K1 200! 04:36 Assolo di Lisa Carrington (38”120), che dimostra ancora una volta la fuoriclasse che è. Argento per la spagnola Teresa Portela (38”901) e bronzo per la danese Jorgensen (38”833). 04:34 Queste le nove protagoniste della finale A: Linnea ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:42 Tra pochi istanti toccherà alla finale B del C2 1000m maschili: ROC, Kazakistan, Repubblica Ceca, Ucraina, Ungheria e Sao Tomé e Principe in acqua. 04:39 Solo applausi perGenzo, che conclude la gara in, mai nessuna azzurra nella storia era mai arrivata in una finale olimpica del K1 200! 04:36 Assolo di Lisa Carrington (38”120), che dimostra ancora una volta la fuoriclasse che è. Argento per la spagnola Teresa Portela (38”901) e bronzo per la danese Jorgensen (38”833). 04:34 Queste le nove protagoniste della finale A: Linnea ...

