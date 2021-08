Ferro Ice | defiscalizzare ricavi extra Ue per rilanciare export

(Di lunedì 2 agosto 2021) ... l'utilizzo della tecnologia blockchain per la tracciabilità del prodotto, la formazione di digitalmanager, si aggiungono la nuova piattaforma.gov.it come unico punto di ingresso per ...

Defiscalizzare i ricavi extra - Ue per spingere la ripresa e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: è questa la proposta del presidente dell'Carloche punta su una strategia semplice e chiara per invogliare le imprese a scegliere sempre di più di esportare anche verso i nuovi mercati."Perché questo pensiero, perché abbiamo ...... la Campania, che è già leader nell'export dell'area, ha un potenziale inespresso di 7 - 8 miliardi di euro, ha spiegato il presidente dell'Carlo."Il Mezzogiorno è una priorità per l', ...Roma, 2 ago (askanews) - Defiscalizzare i ricavi extra-Ue per spingere la ripresa e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: è questa ...Dal 31 agosto al 3 settembre prevista la partecipazione di 2 mila aziende e di 40 mila operatori; in programma anche visite ai siti produttivi ...