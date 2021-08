Cinghiali Ciacciarelli Lega | “Al fianco degli agricoltori”

(Di lunedì 2 agosto 2021) “La situazione è ormai al limite. I poverisono pronti a scendere in piazza anche con i trattori per protestare contro l’inerzia della Regione Lazio di fronte al problema. Io sono al loro! Sono ormai diversi mesi che, sia il sottoscritto, che le Associazioni, che quelle Venatorie, denunciano il perdurare di questa emergenza, che sta provocando danni incalcolabili alle tante imprese agricole del territorio”. Così, in una nota, il consigliere regionale dellaLazio Pasquale. “Senza considerare le situazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiali Ciacciarelli

RomaDailyNews

Non è possibile, né tollerabile, consentire aidi distruggere ulteriormente quelle ... in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio PasqualeNon è possibile, né tollerabile, consentire aidi distruggere ulteriormente quelle ... in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale"La situazione è ormai al limite. I poveri agricoltori sono pronti a scendere in piazza anche con i trattori per protestare contro l’inerzia della Regione ...La dichiarazione del consigliere regionale. “Invasione cinghiali: sono ormai diversi mesi che, sia il sottoscritto, che le Associazioni degli Agricoltori, che quelle Venatorie, denunciano il perdurare ...