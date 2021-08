Romero Tottenham, domani summit con l’Atalanta: vuole andare a Londra (Di domenica 1 agosto 2021) Cristian Romero vuole fortemente il Tottenham: ecco la decisione del centrale argentino che domani parlerà con la società Cristian Romero ha deciso: vuole solo il Tottenham. Come riportato da Fabrizio Romano, domani è previsto l’incontro tra il difensore argentino e la dirigenza dell’Atalanta. Nell’incontro Romero comunicherà che quella di andare al Tottenham è un’opportunità da non perdere. Oggi Romero è tornato ad allenarsi a Zingonia dopo la Copa America vinta con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Cristianfortemente il: ecco la decisione del centrale argentino cheparlerà con la società Cristianha deciso:solo il. Come riportato da Fabrizio Romano,è previsto l’incontro tra il difensore argentino e la dirigenza del. Nell’incontrocomunicherà che quella dialè un’opportunità da non perdere. Oggiè tornato ad allenarsi a Zingonia dopo la Copa America vinta con ...

