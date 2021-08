Lite in spiaggia a Jesolo, ragazzi si menano in mezzo alla gente (Di domenica 1 agosto 2021) A Jesolo si ripresenta il problema delle 'bande' giovanili: un gruppetto di ragazzi dell'età di circa 20 - 25 anni è venuto alle mani oggi, domenica 1 agosto, sulla spiaggia davanti a piazza Mazzini, ... Leggi su veneziatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Asi ripresenta il problema delle 'bande' giovanili: un gruppetto didell'età di circa 20 - 25 anni è venuto alle mani oggi, domenica 1 agosto, sulladavanti a piazza Mazzini, ...

Advertising

La_Prealpina : Dormelletto, lite in spiaggia e naso rotto - LatinaBiz : Spiaggia La Polizia di Stato nel pomeriggio del 25 luglio , a Formi ha denunciato un 50enne per adescamento di min… - F0RY0URL0V3 : Lite in spiaggia per la fila alle docce… CHE SPETTACOLO ma mancano solo i pop corn ?? - News_24it : FORMIA - La Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri, a Formia, ha denunciato un 50enne per adescamento di minori.… - babeari969 : @LorenzoCast89 Bagno Lido Stabilimento Chalet Ufficio Spiaggia Concessione Penso che ogni regione abbia il suo, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite spiaggia Lite in spiaggia a Jesolo, ragazzi si menano in mezzo alla gente A Jesolo si ripresenta il problema delle 'bande' giovanili: un gruppetto di ragazzi dell'età di circa 20 - 25 anni è venuto alle mani oggi, domenica 1 agosto, sulla spiaggia davanti a piazza Mazzini, in mezzo alla gente. Alcuni di loro hanno anche riportato delle ferite. Secondo le testimonianze si tratta di giovani già noti che spesso, la domenica, si ritrovano ...

Amazon, tutte le offerte del weekend: occasione unica per acquistare smartphone economici Xiaomi, realme e Oppo, ma anche Kindle Paperwhite (... ... resistente all'acqua, per leggere e rilassarti in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno, ora ... con cavo dati OPPO Tipo - C, [Versione Italiana], Blue 949.90 ? Compra ora - 17% OPPO Find X3 Lite ...

Lite in spiaggia a Jesolo, ragazzi si menano in mezzo alla gente VeneziaToday La preoccupante diminuzione delle spiagge libere in Italia Legambiente denuncia l’aumento di concessioni balneari rispetto agli anni precedenti, in particolare in Liguria, Emilia-Romagna e Campania. La riduzione di queste aree è una questione ambientale e pol ...

Ventimiglia: stranieri si affrontano con il coltello in mezzo alla strada La situazione dei migranti a Ventimiglia è fuori controllo. Risse e liti, alimentati dall'alcol in corpo, si ripetono ormai tutti le sere e il lungomare cittadino è diventato un ring per combattimenti ...

A Jesolo si ripresenta il problema delle 'bande' giovanili: un gruppetto di ragazzi dell'età di circa 20 - 25 anni è venuto alle mani oggi, domenica 1 agosto, sulladavanti a piazza Mazzini, in mezzo alla gente. Alcuni di loro hanno anche riportato delle ferite. Secondo le testimonianze si tratta di giovani già noti che spesso, la domenica, si ritrovano ...... resistente all'acqua, per leggere e rilassarti in, in piscina o nella vasca da bagno, ora ... con cavo dati OPPO Tipo - C, [Versione Italiana], Blue 949.90 ? Compra ora - 17% OPPO Find X3...Legambiente denuncia l’aumento di concessioni balneari rispetto agli anni precedenti, in particolare in Liguria, Emilia-Romagna e Campania. La riduzione di queste aree è una questione ambientale e pol ...La situazione dei migranti a Ventimiglia è fuori controllo. Risse e liti, alimentati dall'alcol in corpo, si ripetono ormai tutti le sere e il lungomare cittadino è diventato un ring per combattimenti ...