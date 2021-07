Ufficiale | Grandolfo al Monopoli

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 31 luglio 2021) La S.S.1966 comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francescofino al 30 giugno 2023. L’attaccante pugliese di piede mancino classe ’92 cresciuto nel settore giovanile del Bari, esordisce in Serie A con la maglia biancorossa a 19 anni contro il Palermo, e nella partita successiva contro il Bologna, sigla una storica tripletta nel match vinto per 4-0 sul campo del Bologna, diventando così il primo calciatore nella storia del Bari a realizzare tre gol in trasferta in Serie A. Nella s.s. 2011/12 si trasferisce al Chievo Verona disputando 2 gare, per poi far ritorno a Bari in Serie ...