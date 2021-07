Tokyo 2020, la gioia di Irma Testa: “Cinque anni perfetti per questo bronzo” (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Negli ultimi anni ho cercato di non lasciare nulla al caso e penso di aver fatto quasi tutto in modo perfetto. Questa medaglia ha un grande significato, è frutto di anni di lavoro e di sacrifici”. Così la pugile azzurra di Torre Annunziata, Irma Testa, prima donna italiana a raggiungere un podio olimpico nel pugilato, commenta la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi di Tokyo 2020 nella categoria pesi piuma. “A Parigi mancano ancora molti anni, ora voglio godermi questa medaglia e poi ci penseremo”, specifica la pugile ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Negli ultimiho cercato di non lasciare nulla al caso e penso di aver fatto quasi tutto in modo perfetto. Questa medaglia ha un grande significato, è frutto didi lavoro e di sacrifici”. Così la pugile azzurra di Torre Annunziata,, prima donna italiana a raggiungere un podio olimpico nel pugilato, commenta la medaglia diconquistata ai Giochi dinella categoria pesi piuma. “A Parigi mancano ancora molti, ora voglio godermi questa medaglia e poi ci penseremo”, specifica la pugile ...

