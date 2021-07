Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio (Di sabato 31 luglio 2021) Aumento dei contagi a luglio in Italia soprattutto tra i maschi under 40 per effetto degli Europei di calcio. 'A partire da fine giugno l'incidenza nei maschi di età compresa fra i 10 ed i 39 anni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 luglio 2021) Aumento deia luglio in Italia soprattutto tra i40 perdeglidi. 'A partire da fine giugno l'incidenza neidi età compresa fra i 10 ed i 39 anni ...

Advertising

LaStampa : Covid, l’Iss: “Balzo dei contagi fra i maschi under 40, è l’effetto Europei” - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio #covid - LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio #covid - pani_cunzatu : RT @MediasetTgcom24: Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio #covid - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Iss: balzo di contagi tra maschi under 40, è effetto Europei calcio #covid -