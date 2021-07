Il falso Enrico Caruso

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 luglio 2021) Il 2 agosto celebriamo, a 100 anni dalla sua scomparsa. Ma evitiamo di intenerirci ascoltando la Torna a Surriento attribuita a lui e pubblicata su YouTube con milioni di visualizzazioni. Perché quella non è la voce di. È la voce di Beniamino Gigli.infatti non interpretò mai la splendida canzone scritta dai fratelli Ernesto e Giambattista De Curtis. Torna a Surriento non è certo ilpiù sfacciato che lo riguarda. Ce n’è uno che circola da 111 anni. Ecco la storia. Il “tenore dei tenori” nel 1910 fu denunciato per plagio in Inghilterra. Non per un brano musicale bensì per ...