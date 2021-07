Roma | tragedia a Campo de’ Fiori | professore di filosofia trovato morto in strada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 luglio 2021) Doveva raggiungere la moglie quando, improvvisamente, è caduto e ha sbattuto la testa sull’asfalto. Forse per un infarto, un malore. Una dinamica, però, che chi indaga sta cercando di approfondire per capire se è esattamente andata così o se dietro la morte dell’uomo, un 80enne e nella vitadi, si possa celare dell’altro. Mistero a: 80enne muore inI fatti sono accaduti nella serata di mercoledì scorso, in via Monserrato, poco dopo le 21. La moglie dell’uomo, che lo stava aspettando in macchina, si è preoccupata quando non l’ha visto arrivare e ha pensato bene di raggiungerlo. Ma è lì, ...