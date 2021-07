Pisa | il cadavere carbonizzato è di Francesco Pantaleo | lo studente 23enne scomparso

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il corporinvenuto domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme, in provincia di, è di. Ildi Marsala, Trapani,dail 24 luglio . Il ...

Il corpo carbonizzato rinvenuto domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme, in provincia di, è di Francesco Pantaleo . Il 23enne di Marsala, Trapani, scomparso dail 24 luglio . Il suo corpo è stato trovato carbonizzato ed è stato possibile identificarlo solo attraverso i campioni di Dna concessi dai genitori agli inquirenti. Leggi anche > Lo si apprende ...Ilcarbonizzato trovato lo scorso 25 luglio in un campo a San Giuliano Terme, provincia di, è dello studente universitario Francesco Pantaleo, scomparso dal pisano un giorno prima della ...E’ dello studente universitario di 23 anni, Francesco Pantaleo, di Marsala (Trapani), il cadavere carbonizzato trovato il 25 luglio in un campo di San Giuliano Terme (Pisa), alle porte del capoluogo.Condividi questo articolo:(Adnkronos) – È di Francesco Pantaleo, lo studente universitario 27enne di Marsala (Trapani), scomparso da Pisa sabato scorso 24 luglio il corpo trovato carbonizzato trovato ...