Francesca Pascale, ecco quanto guadagnerà a 36 anni dalla fine con Berlusconi. La cifra è imbarazzante (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sarebbe stata la fumata bianca tra gli avvocati di Silvio Berlusconi e quelli di Francesca Pascale per l'accordo economico relativo alla fine della loro storia d'amore. Dagospia parla di maxi figure riconosciute dall'ex presidente del Consiglio al 36enne napoletano, con cui ha avuto ufficialmente una relazione dal 2011 al 2020, dopo che il suo matrimonio con Veronica Lario era naufragato. La prima a svelare le presunte cifre astronomiche dell'accordo tra Berlusconi e l'ex compagno è stata la rivista Oggi che ha parlato di numeri da capogiro, a sei zeri. Il settimanale parla di 20 milioni di euro dati ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ci sarebbe stata la fumata bianca tra gli avvocati di Silvioe quelli diper l'accordo economico relativo alladella loro storia d'amore. Dagospia parla di maxi figure riconosciute dall'ex presidente del Consiglio al 36enne napoletano, con cui ha avuto ufficialmente una relazione dal 2011 al 2020, dopo che il suo matrimonio con Veronica Lario era naufragato. La prima a svelare le presunte cifre astronomiche dell'accordo trae l'ex compagno è stata la rivista Oggi che ha parlato di numeri da capogiro, a sei zeri. Il settimanale parla di 20 milioni di euro dati ...

Advertising

giancarlofelic1 : RT @_DAGOSPIA_: A LUME DI CANDELA - BERLUSCONI LIQUIDA FRANCESCA PASCALE CON 20 MILIONI DI EURO! - SalvatoreCow : Daje Francé, con 20 milioni, più 1 milione all'anno per le spese di tutti i giorni, ti puoi comprare l'intera produ… - Ferraristefano : La #Pascale incassa il jackpot milionario e si dice che la #Turci non sia più #comunista!Il soldo del capitalista a… - RobertoZucchi11 : Assegno choc più il mega-vitalizio, Francesca Pascale passa all'incasso. Quanto sborsa Silvio Berlusconi - Il Tempo - RobertoZucchi11 : RT @tempoweb: Assegno choc e mega-vitalizio, la #Pascale all'incasso. Quanto sborsa #Berlusconi per 10 anni d'amore #30luglio #accordo #vil… -