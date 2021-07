Calcio: Roma; Spinazzola, Mourinho un allenatore tosto (Di venerdì 30 luglio 2021) "Mourinho? Ci siamo incontrati a Trigoria, un allenatore tosto e una grande persona, sono felice". A margine dell'incontro nella sede della Regione Umbria con la presidente Tesei, ha parlato anche ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) "? Ci siamo incontrati a Trigoria, une una grande persona, sono felice". A margine dell'incontro nella sede della Regione Umbria con la presidente Tesei, ha parlato anche ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - SkySport : Roma, Xhaka si allontana: l'Arsenal gli offre il rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato - sportface2016 : #Roma, domani #Shomurodov in città - CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa: Shomurodov ai saluti, domani sarà a Roma Per il Grifone domani amichevole in Germania contro il Magonza - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma; Spinazzola, Mourinho un allenatore tosto 'E una grande persona, sono felice' -