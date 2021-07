Boris Johnson e l’illusione del crollo dei contagi nel Regno Unito | tutto quello che non torna nei dati diffusi dal governo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo una settimana di rallentamento, nelno ad aumentare per il secondo giorno di fila sulla spinta della variante Delta. Ieri, 29 luglio, il numero deiati dal Coronavirus è salito a quota 31.117 (su un totale di tamponi quotidiani di nuovo in ascesa a 911.000), con un leggero calo dei decessi giornalieri (85 contro i 91 del giorno prima) che secondo gli specialisti è merito della protezione offerta dai vaccini. Ormai nel territorio britannico sono state somministrate 85 milioni di dosi, e secondo le autorità sanitarie negli ultimi mesi in Inghilterra sono stati evitati ...

Eric Clapton non suonerà nei club e nelle sale concerto dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid.

il governo di Boris Johnson ha investito oltre due miliardi di sterline in quattro anni per le necessarie infrastrutture fisiche e digitali necessarie per sviluppare l'aereo. Dopo l'iniziale via libera del ministri per gli Affari economici Kwasi Kwarteng all'inizio di luglio, pochi giorni fa il primo ministro Johnson ha chiesto al consigliere per la sicurezza di valutare la questione. Il futuro di Newport Wafer Fab, azienda gallese leader nella produzione di chip, potrebbe non essere cinese.