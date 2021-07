Stevan Jovetic si unisce all’Hertha Berlino (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Hertha Berlino ha firmato Stevan Jovetic dopo la scadenza del contratto del montenegrino con il Monaco, club di Ligue 1. Chi è Stevan Jovetic? Jovetic vanta anche giocatori del calibro di Manchester City, Inter Milan e Siviglia nel suo curriculum. Il direttore sportivo Fredi Bobic, arrivato quest’estate dall’Eintracht Francoforte, è felice di aver colmato il vuoto lasciato dal Krasnodar con Jhon Cordoba. “Con Stevan abbiamo un centravanti classico che porta un sacco di esperienza dai campionati più importanti d’Europa”, ha detto. “Che sia in Premier League, Serie ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Herthaha firmatodopo la scadenza del contratto del montenegrino con il Monaco, club di Ligue 1. Chi èvanta anche giocatori del calibro di Manchester City, Inter Milan e Siviglia nel suo curriculum. Il direttore sportivo Fredi Bobic, arrivato quest’estate dall’Eintracht Francoforte, è felice di aver colmato il vuoto lasciato dal Krasnodar con Jhon Cordoba. “Conabbiamo un centravanti classico che porta un sacco di esperienza dai campionati più importanti d’Europa”, ha detto. “Che sia in Premier League, Serie ...

Advertising

periodicodaily : Stevan Jovetic si unisce all’Hertha Berlino #Berlino #StevanJovetic #Bundesliga #HerthaBerlino - Daniele20052013 : Col trasferimento all'#HerthaBerlino, Stevan #Jovetic è diventato il terzo giocatore della storia a giocare in tutt… - masini_niccolo : Due giorni movimentati per alcuni ex calciatori della #Fiorentina. Stevan #Jovetic si è accasato all’#HerthaBerlino… - Grande__Jack80 : A 31 anni Stevan #Jovetic entra nel ristretto gruppo di giocatori che hanno giocato nella massima serie dei top 5 c… - WWEFanducatch : RT @footmercato: Jovetic a tranché -