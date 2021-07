Lorella Cuccarini | ' Maria De Filippi? La Pippo Bauda del 2000'

(Di giovedì 29 luglio 2021) La nuova stagione di Amici partirà il prossimo 18 settembre e tutta la squadra di lavoro è stata confermata. Tra loro c'è anche, che continuerà a ricoprire la cattedra di ballo. La donna, in occasione della ripartenza, si è sbottonata un po' suDe: il suo pensiero suDeQuandoè stata fatta fuori dalla Rai,Del'ha accolta nella sua grande famiglia. Come aveva fatto nei confronti di Mara ...

Sono ottime colleghe nel lavoro ma anche buone amiche nel privato:- in un'intervista al settimanale Oggi - ha rivelato com'è il suo rapporto con Maria De Filippi, con la quale ha collaborato di recente per l'ultima edizione di Amici . Riferendosi ...torna ad Amici come insegnante di danza e, al settimanale Oggi, si racconta svelando i segreti del suo matrimonio con Silvio Testi con con cui ha formato una splendida famiglia con ...In un'intervista recente Lorella Cuccarini ha svelato che Maria De Filippi l'ha riconfermata nel ruolo di professoressa di ballo di Amici ...Maria De Filippi è come Pippo Baudo. A dirlo è Lorella Cuccarini che dopo Amici 20 ha deciso di rompere il silenzio sulla conduttrice.