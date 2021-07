Comunali Roma | Michetti abbandona confronto | “E’ rissa | me ne vado”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il candidato sindaco didel centrodestra Enricohato ilalla Casa dell’Architettura, scendendo dal palco.se ne è andato in polemica con il botta e risposta tra gli altri due candidati Roberto Gualtieri e Carlo Calenda. “E’, me ne”, ha dettolasciando il palco. “Se si hanno cinque minuti per uno si rispettano le regole e ognuno esprime la sua posizione – ha poi spiegato ai cronisti prima di lasciare la Casa dell’Architettura – Se diventa un contraddittorio dal quale si è esclusi…”. “E’ un ...

Advertising

gualtierieurope : Una gestione migliore dei #rifiuti; #trasporti più efficienti, sicuri e sostenibili; un nuovo modello di… - gualtierieurope : Abbiamo inaugurato la sede del comitato elettorale della #listacivica che mi sostiene. Sarà la casa di tutti i roma… - Possidonio_GG : Comunali #Roma, #michetti abbandona confronto. - paolorm2012 : Elezioni, il sondaggio: Michetti in vantaggio, poi partita a 3 Gualtieri-Raggi-Calenda - Adnkronos : Enrico #Michetti abbandona il confronto con gli altri candidati sindaci di #Roma: 'E' rissa, me ne vado'. -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

Fanpage.it

Il candidato sindaco didel centrodestra Enrico Michetti ha abbandonato il confronto alla Casa dell'Architettura, scendendo dal palco. Michetti se ne è andato in polemica con il botta e risposta tra gli altri due ...In corso la trattativa per anticipare le elezioni amministrative. In Molise tornano alle urne Isernia e altri 30 centri/ISERNIA. Elezioniil 3 ottobre? L'ipotesi si fa sempre più insistente. Come riferisce 'La Repubblica' il Consiglio dei ministri convocato per questa mattina è ancora in forse. Ma nella ...''Siamo stati sulla Luna per più di un anno. Ora dobbiamo tornare a vivere e ridere sulla terra''. A poche ore all’apertura della 36ma edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!Il candidato sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti ha abbandonato il confronto alla Casa dell’Architettura, scendendo dal palco. Michetti se ne è andato in polemica con il botta e risposta ...