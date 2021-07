Adriano, solidarietà per Biles: 'So bene cosa ti succede' (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - Anche l'ex calciatore Adriano ha detto la sua sull a ginnasta Simone Biles , campionessa olimpica a Rio2016, che ha prima "lasciato spazio" alle compagne a stelle e striscie nella competizione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - Anche l'ex calciatoreha detto la sua sull a ginnasta Simone, campionessa olimpica a Rio2016, che ha prima "lasciato spazio" alle compagne a stelle e striscie nella competizione ...

Advertising

sportli26181512 : #Adriano, solidarietà per #Biles: 'So bene cosa ti succede': Anche l'ex attaccante brasiliano ha dedicato un post e… - Bulla_Adriano : RT @MEcosocialista: Carei Italianei, Vi ricordate quella cosa detta #Democrazia, in cui si può persino prendere per il culo un PdC, sebben… - Bulla_Adriano : RT @info_zampa: Quindi @robersperanza @articoloUnoMDP e il giornalista di @repubblica @il_pucciarelli prendono tutti le distanze da @marcot… -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano solidarietà Adriano, solidarietà per Biles: 'So bene cosa ti succede' ROMA - Anche l'ex calciatore Adriano ha detto la sua sull a ginnasta Simone Biles , campionessa olimpica a Rio2016, che ha prima "lasciato spazio" alle compagne a stelle e striscie nella competizione a squadre e poi si è ritirata ...

Adriano scrive a Biles: 'Nessuno può giudicarti' Adriano, solidarietà per Simone Biles Così Adriano ha voluto dedicarle un post emozionante su Instagram: " Simone Biles? So esattamente cosa ti sta succedendo e non è giusto che le persone debbano ...

Adriano, solidarietà per Biles: "So bene cosa ti succede" Corriere dello Sport ROMA - Anche l'ex calciatoreha detto la sua sull a ginnasta Simone Biles , campionessa olimpica a Rio2016, che ha prima "lasciato spazio" alle compagne a stelle e striscie nella competizione a squadre e poi si è ritirata ...per Simone Biles Cosìha voluto dedicarle un post emozionante su Instagram: " Simone Biles? So esattamente cosa ti sta succedendo e non è giusto che le persone debbano ...