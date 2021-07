Segrate | Tari 2021 scontata fino all’80% per le famiglie in difficoltà

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La riduzione per le utenze domestiche sarà applicata in base all’indicatore ISEE famigliare. Il provvedimento segue quello analogo già varato per imprese e associazioni

Buone notizie per le famiglie segratesi che potranno beneficiare di riduzioni della tariffa nel corso del 2021. Grazie alla delibera approvata dal Consiglio Comunale nella seduta di lunedì 26 luglio 2021, alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico sarà accordata una ...Un aiuto alle famiglie in difficoltà economica. Con questo obiettivo il Consiglio comunale di Segrate ha deliberato la riduzione della tariffa TARI, la tassa sui rifiuti, che potrà arrivare fino all' ...La riduzione per le utenze domestiche sarà applicata in base all'indicatore ISEE famigliare. Il provvedimento segue quello analogo già varato per imprese e associazioni ...