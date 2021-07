Patenti | prorogata la validità fino ad aprile 2022 per l’emergenza covid

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E’ stataladelledi pari passo alla proroga dello stato di emergenza per il19: tutte le novità. Il Mims proroga ladelledi pari passo alla proroga dello stato di emergenza per il19. Oltre alla proroga già prevista per i titoli di guida che scadono

Advertising

LiveSicilia : Emergenza Covid, prorogata la validità delle patenti: ecco le nuove scadenze - InfoMarittime : Continuano in presenza e a distanza anche corsi ed esami abilitativi - ANSA_Motori : Prorogata la validità delle patenti di guida a casua dell'emergenza covid. Novità anche per esami di guida e foglio… - TrasportiItalia : Con la proroga dello Stato di emergenza fino al 31 dicembre slittano anche le scadenze di patenti e certificati.… - tvbusiness24 : #patenti validità #prorogata fino a marzo 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Patenti prorogata

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dellerilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così: scadenza originaria scadenza31 gennaio 2020 " ......, esami di guida, revisioni: CQC Per quanto riguarda la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così: ...Nel decreto Sostegni bis confermato lo stralcio delle cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2010, compresi i bolli auto non pagati. E cosa succede con la proroga dello stato d’emergenza a fogli rosa, ...La patente è un documento soggetto a scadenza. Vediamo di seguito come funziona il rinnovo quando si superano i 60 anni di età.