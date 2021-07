Olimpiadi non vengono trasmesse in Rai in streaming: la polemica in Parlamento (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nascono nuove polemiche in merito alla scelta della Rai – che fu presa nel 2017- di non trasmettere in streaming su Rai Play le Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono attualmente in corso. I diritti della trasmissione web, per questo motivo, furono affidati in esclusiva a Discovery +. Ma ricostruiamo quanto è accaduto e sta accadendo in queste ore. Barachini ha chiesto di conoscere le motivazioni di questa scelta Due anni fa, la Rai ha scelto di non acquistare il pacchetto con i diritti streaming delle Olimpiadi per risparmiare all’incirca 20 mila euro. A distanza di anni, però, anche il Presidente della Vigilanza Rai, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nascono nuove polemiche in merito alla scelta della Rai – che fu presa nel 2017- di non trasmettere insu Rai Play ledi Tokyo 2020, che sono attualmente in corso. I diritti della trasmissione web, per questo motivo, furono affidati in esclusiva a Discovery +. Ma ricostruiamo quanto è accaduto e sta accadendo in queste ore. Barachini ha chiesto di conoscere le motivazioni di questa scelta Due anni fa, la Rai ha scelto di non acquistare il pacchetto con i dirittidelleper risparmiare all’incirca 20 mila euro. A distanza di anni, però, anche il Presidente della Vigilanza Rai, ...

