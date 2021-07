Il calcio inglese raccomanda non più di 10 colpi di testa “a forza elevata” a settimana (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le istituzioni del calcio inglese hanno reso note le linee guida per gli allenamenti ad ogni livello a partire dalla prossima stagione. In questo documento, come riporta Henry Winter del Times, è raccomandato un massimo di “10 colpi di testa a forza elevata a settimana”. “forza elevata” comprende tutti quei colpi di testa “successivi a un lancio di oltre 35 metri, a un cross, a un calcio d’angolo o a un calcio di punizione”. Un’indicazione che conferma ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Le istituzioni delhanno reso note le linee guida per gli allenamenti ad ogni livello a partire dalla prossima stagione. In questo documento, come riporta Henry Winter del Times, èto un massimo di “10di”. “” comprende tutti queidi“successivi a un lancio di oltre 35 metri, a un cross, a und’angolo o a undi punizione”. Un’indicazione che conferma ...

