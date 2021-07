Green Pass, manifestanti di ‘Io Apro’: “Primo round perso”. Oggi in piazza il ‘Comitato libera scelta’ (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – “Il Primo round è stato perso”. All’indomani della manifestazione organizzata a Roma, i manifestanti anti Green Pass sulla pagina Facebook di “Io Apro” prendono atto della “sconfitta”. In piazza del Popolo, avevano annunciato trionfalmente, “saremo almeno 50mila” ma alla fine erano poche centinaia, meno di mille, in gran parte, rigorosamente senza mascherina. Dopo l’onda negazionista che sabato scorso si è riversata in diverse città sulla scia della protesta organizzata a Ostia da gruppi legati ai cospirazionisti di QAnon, ieri nella Capitale a urlare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – “Ilè stato”. All’indomani della manifestazione organizzata a Roma, iantisulla pagina Facebook di “Io Apro” prendono atto della “sconfitta”. Indel Popolo, avevano annunciato trionfalmente, “saremo almeno 50mila” ma alla fine erano poche centinaia, meno di mille, in gran parte, rigorosamente senza mascherina. Dopo l’onda negazionista che sabato scorso si è riversata in diverse città sulla scia della protesta organizzata a Ostia da gruppi legati ai cospirazionisti di QAnon, ieri nella Capitale a urlare ...

