LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre le battistrada a 40 km dal termine il Monte Nerone sarà decisivo

Il Giro d'Italia Femminile 2025 entra nel vivo, con la tappa di oggi che promette emozioni forti. A soli 40 km dal traguardo, le battistrada sono ancora in fuga, ma il Monte Nerone si prepara a diventare il vero palcoscenico della sfida decisiva. La corsa si avvicina alla sua vetta, e l’attenzione si concentra su chi saprà dominare questa salita cruciale. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 Il Monte Nerone sarĂ probabilmente il tratto della veritĂ : il suo tortuoso arrivo in salita metterĂ alle corde le cicliste, Reusser, Longo Borghini e compagnia si giocheranno lì la Corsa Rosa. 13.18 2 km ai piedi dell’ascesa di Fosto, la quale non dovrĂ essere sottovalutata dalle corridore. 13.16 Wiebes prova a dar manforte alla compagna Anna van der Breggen, olandese terza nella classifica Maglia Rosa (1’53”) alla vigilia della tappa odierna. 13.13 Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), velocista che ha trionfato due volte in questo Giro d’Italia, si mette a tirare nel plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre le battistrada a 40 km dal termine, il Monte Nerone sarĂ decisivo

