Roberto Saviano il suicidio e l' attacco intestinale | perché ha voluto parlarne?

La dimensione pubblica di Roberto Saviano, escluso il pensiero politico, è piena di sottrazioni, di zone grigie. In verità anche la sfera politica, almeno in passato, per Michele Serra proponeva margini di ambiguità : nel 2012 disse che «Saviano è di destra, ma siccome in Italia non c'è una destra rispettabile allora lo ospitiamo a sinistra». Eludendo le considerazioni sulla «destra rispettabile», resta che per Serra, incarnazione di una certa sinistra, lo scrittore era di difficile lettura. Ora torniamo alla dimensione pubblica. Saviano dal 2006 vive sotto scorta, motivo per il quale collocarlo geograficamente (dove vive, i suoi spostamenti) è ragionevolmente impossibile.