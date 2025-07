A16 chiusure ad Avellino Est e Benevento per lavori in gallerie

Attenzione automobilisti: da martedì a giovedì prossimo, il tratto dell'A16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento sarà temporaneamente chiuso per lavori di manutenzione alle gallerie. Un intervento indispensabile per garantire la sicurezza e migliorare la qualità delle vostre attraversate. Prestate attenzione alle indicazioni e pianificate in anticipo i vostri spostamenti: la sicurezza prima di tutto.

Da martedì a giovedì prossimi sarà chiuso il tratto dell' A16 Napoli-Canosa, in entrambe le direzioni, tra i caselli di Avellino Est e Benevento. Lo comunica la società Autostrade per l'Italia per consentire lavori di manutenzione e di ispezione alle gallerie, presenti nel tratto, di Pratola Serra, Orno, Sant'Elena, Montemiletto e San Nicola. Dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì 16 luglio chiusura del tratto Avellino est-Benevento, direzione Canosa: uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est e percorrenza sulla Statale 7 per rientrare al casello di Benevento.

