A Lucca scattano le sanzioni contro i buttadentro, protagonisti di episodi di molesta nei confronti dei turisti. Dopo tante proteste, il Comune ha deciso di intervenire per garantire un’esperienza più piacevole e rispettosa nella città. Questa misura, accolta con entusiasmo da molti visitatori e ristoratori, divide tuttavia opinioni: è davvero la soluzione giusta o si tratta di un passo troppo severo? La vicenda continua a tenere banco tra discussioni e polemiche.

Troppo molesti con i turisti, stop ai buttadentro. Lo ha deciso il comune di Lucca, stanco delle lamentele e proteste dei visitatori. L’ordinanza si e’ resa necessaria dopo una lunga serie di episodi di maleducazione con buttadentro che braccavano e inseguivano le persone in mezzo alla strada. Il provvedimento ovviamente fa discutere, piace molto ai turisti e anche alla maggioranza dei ristoratori. C’è però chi lo ritiene un po’ eccessivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lucca, scattano le sanzioni per i buttadentro

